Экс-тренер «Ростова» уверен в желании Дзюбы насолить Карпину

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче команды в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». В комментарии «Газете.Ru» он объяснил, почему ростовчанам придется играть осторожно, а также напомнил о мотивации форварда красно-зеленых Артема Дзюбы в матче против команды тренера Валерия Карпина.

«В любом случае, «Ростов» играет дома и будет стремиться к победе. Но «Локомотив» — команда, которая имеет в атаке очень быстрых крайних нападающих. Это будет для нее козырем, «Ростову» придется действовать осторожно.

Конечно, у Дзюбы будет побольше желания — насолить Карпину, несомненно. На пользу «Ростову» это никак не пойдет, у игрока будет дополнительная мотивация», — считает Балахнин.

Дзюба играл под руководством Карпина в «Спартаке». Там между игроком и тренером возник конфликт, который продолжался несколько лет. В 2021 году Карпин, возглавляющий также сборную России, вызвал игрока в национальную команду, однако Дзюба отказался принять приглашение.

Матч между «Ростовом» и «Локомотивом» состоится в субботу, 28 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени. Соперников рассудит Алексей Сухой.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, что Дзюба закидал раздевалку шутками.