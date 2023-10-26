Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Ростова» уверен в желании Дзюбы насолить Карпину

Тренер Балахнин считает, что у Дзюбы будет мотивация против команды Карпина

close
100%
Антон Денисов/Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче команды в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». В комментарии «Газете.Ru» он объяснил, почему ростовчанам придется играть осторожно, а также напомнил о мотивации форварда красно-зеленых Артема Дзюбы в матче против команды тренера Валерия Карпина.

«В любом случае, «Ростов» играет дома и будет стремиться к победе. Но «Локомотив» — команда, которая имеет в атаке очень быстрых крайних нападающих. Это будет для нее козырем, «Ростову» придется действовать осторожно.

Конечно, у Дзюбы будет побольше желания — насолить Карпину, несомненно. На пользу «Ростову» это никак не пойдет, у игрока будет дополнительная мотивация», — считает Балахнин.

Дзюба играл под руководством Карпина в «Спартаке». Там между игроком и тренером возник конфликт, который продолжался несколько лет. В 2021 году Карпин, возглавляющий также сборную России, вызвал игрока в национальную команду, однако Дзюба отказался принять приглашение.

Матч между «Ростовом» и «Локомотивом» состоится в субботу, 28 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени. Соперников рассудит Алексей Сухой.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, что Дзюба закидал раздевалку шутками.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий