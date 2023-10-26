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Назван клуб РПЛ, который показывает «сексуальный» футбол

Тренер Божович заявил, что «Крылья» показывают футбол, который нравится зрителям

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ФК «Крылья Советов»ФК «Крылья Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович выразил мнение, что игроки самарского клуба в нынешнем сезоне стараются показывать «сексуальный» футбол, который нравится зрителям. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Гуллит (Рууд Гуллит тренировал в 2011 году грозненcкий «Терек» — «Газета.Ru») про это говорил. А я только один раз пошутил про cекcуальный футбол, поcле этого меня начали cвязывать c этой фразой. Но мне нравитcя, я не против. Под этим подразумеваетcя очень краcивый футбол, который нравитcя зрителям.

Сегодня я в России такого не вижу. Может быть, «Крылья Советов» чуть-чуть его показывают. Они занимаются игрой — это самое главное. Неважно, какие у тебя деньги, главное, чтобы футбол оставался игрой», — заявил специалист.

55-летний черногорец возглавлял самарский клуб с 2018 по 2020 год.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья» набрали 21 очко и занимают третье место в турнирной таблице. В ближайшем туре подопечные Игоря Осинькина на своем поле сыграют с «Оренбургом». Встреча пройдет 28 октября, начало в 16.30 по московскому времени.

Ранее лидеров РПЛ назвали «плюшевыми».

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