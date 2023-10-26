Иностранный тренер думает о получении российского гражданства

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович в интервью РИА Новости заявил, что рассматривает возможность получения российского гражданства.

«Я захотел это сделать, но получилось так, что из России я уехал. Но все равно думаю об этом», — ответил специалист на вопрос, рассматривал ли он возможность получения российского гражданства.

Последним клубом 55-летнего черногорца в России был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году. Также он известен по работе в столичных «Москве», «Локомотиве» и «Динамо», «Ростове», самарских «Крыльях Советов», пермском «Амкаре».

В сезоне-2013/14 он привел «Ростов» к победе в Кубке России, а семью годами ранее выводил пермский «Амкар» в финал этого турнира.

В качестве игрока выступал за югославские команды «Будучност» (Подгорица), «Црвена Звезда», нидерландские «Валвейк» и «Розендал», за команды из Индонезии, Кипра, Японии.

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