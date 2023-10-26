Названа привилегия, которая есть у Хабиба

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что Исламу Махачеву будет тяжело встать в один ряд с Хабибом Нурмагомедовым, передает ESPN.

Кормье сказал, что у Хабиба есть привилегия быть непобежденным, а также отметил, Махачеву нужно продолжать работать, чтобы его могли сравнивать с Хабибом.

Последний бой Хабиб провел осенью 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин заявил о завершении профессиональной карьеры. Он объяснил это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиб признали человеком года в спорте.

22 октября Хабиб заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее Махачев поднялся в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.