Роналду: я не такой, как все

Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль‑Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что не теряет мотивацию. Его слова передает A Bola.

«Я получаю удовольствие. Мне кажется, эти слова лучше всего описывают то, чем я сейчас занимаюсь. Было бы ложью сказать, что я не рад по‑прежнему много забивать и хорошо играть. Но Криштиану не такой, как все остальные. Я отличаюсь от других, вот почему я продолжаю играть и делаю это хорошо», — сказал Роналду.

В конце сентября Роналду установил мировой рекорд по беспроигрышным матчам. На счету 38-летнего форварда была уже тысяча матчей, в которых он не проиграл. В них он одержал 776 побед, 224 раза была ничья. После этого Роналду в составе своего клуба выиграл еще раз – у «Аль-Ахли» (4:3).

24 октября Роналду отметился дублем и результативной передачей в матче Азиатской Лиги чемпионов с катарским «Аль-Духаиль». Всего на счету португальца 43 очка (34+9) в 38 матчах за «Аль-Наср».

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Роналду рассказал, как относится к своим рекордам.