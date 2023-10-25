Шведов назвали клопами и призвали устроить им «ледовое побоище»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон. Слова Тихонова передает РИА Новости.

«Шведам вообще надо устроить «ледовое побоище». Они клопы по сравнению с Россией! Я всегда говорил и буду говорить: надо уважать Россию и русских. У нас богатая страна, достаточно стадионов, хороший график турниров. На нас абсолютно не повлияет это отстранение. Не пропадем», — сказал Тихонов.

25 октября прошло заседание FIS, на котором члены организации пришли к мнению, что российские и белорусские атлеты будут отстранены от участия в сезоне Кубка мира по лыжным гонкам.

Весной 2022 года FIS после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

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