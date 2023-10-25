Медведев попал мячом по лицу болельщицы

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над французом Артюром Фисом в матче турнира АТP-500 в Вене. Матч закончился со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Во время матча француз подал навылет, мяч попал в рекламный баннер, после чего отскочил Медведеву, Даниил поставил ракетку, от которой мяч отскочил в лицо болельщице. Судя по трансляции, с женщиной все нормально.

В следующем матче Медведев встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Медведев занимает третье место в рейтинге АТР и уже обеспечил себе попадание на Итоговый турнир года. В текущем сезоне на его счету пять титулов в одиночном разряде и финал на US Open, в котором он уступил Новаку Джоковичу. Рублев находится на пятой строчке рейтинга и тоже наверняка выступит на Итоговом. В 2023 году на его счету два одиночных титула, включая один «Мастерс».

Ранее бывший теннисист оценил уровень стабильности Медведева и Рублева.