Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев попал мячом по лицу болельщицы

Теннисист Медведев попал мячом по лицу зрительницы на турнире ATP-500 в Вене

close
100%
Снимок трансляции

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над французом Артюром Фисом в матче турнира АТP-500 в Вене. Матч закончился со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Во время матча француз подал навылет, мяч попал в рекламный баннер, после чего отскочил Медведеву, Даниил поставил ракетку, от которой мяч отскочил в лицо болельщице. Судя по трансляции, с женщиной все нормально.

В следующем матче Медведев встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Медведев занимает третье место в рейтинге АТР и уже обеспечил себе попадание на Итоговый турнир года. В текущем сезоне на его счету пять титулов в одиночном разряде и финал на US Open, в котором он уступил Новаку Джоковичу. Рублев находится на пятой строчке рейтинга и тоже наверняка выступит на Итоговом. В 2023 году на его счету два одиночных титула, включая один «Мастерс».

Ранее бывший теннисист оценил уровень стабильности Медведева и Рублева.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий