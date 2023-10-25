Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«У нас нет игроков для топ-лиг Европы»: ветеран ЦСКА раскритиковал уровень РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил о низком уровне РПЛ

close
100%
ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) отсутствуют игроки, которые могли бы себя проявить в элитных футбольных лигах.

По его мнению, это произошло из-за низкой интенсивности внутреннего чемпионата.

«Уровень нашей лиги заметно отличается, у нас нет скоростных игроков, которые выдерживают 90 минут. Посмотрите на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: на то, какие там скорости, на то, какие решения под прессингом принимаются. У нас маловато игр, где что-то подобное происходит. На сегодняшний день у нас нет игроков, способных стабильно и ярко показывать себя в лучших европейских лигах», — заявил Масалитин.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге пять матчей, не отметившись результативными действиями. В четырех из пяти игр он появлялся на замену.

Ранее Валерий Масалитин назвал главную проблему молодых российских футболистов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий