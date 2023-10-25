«У нас нет игроков для топ-лиг Европы»: ветеран ЦСКА раскритиковал уровень РПЛ

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) отсутствуют игроки, которые могли бы себя проявить в элитных футбольных лигах.

По его мнению, это произошло из-за низкой интенсивности внутреннего чемпионата.

«Уровень нашей лиги заметно отличается, у нас нет скоростных игроков, которые выдерживают 90 минут. Посмотрите на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: на то, какие там скорости, на то, какие решения под прессингом принимаются. У нас маловато игр, где что-то подобное происходит. На сегодняшний день у нас нет игроков, способных стабильно и ярко показывать себя в лучших европейских лигах», — заявил Масалитин.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге пять матчей, не отметившись результативными действиями. В четырех из пяти игр он появлялся на замену.

Ранее Валерий Масалитин назвал главную проблему молодых российских футболистов.