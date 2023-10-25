Лидера «Зенита» назвали клоуном

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Денис Угаров раскритиковал бразильского футболиста команды Клаудиньо, заявив, что он должен своими действиями на поле показывать свою лучшую форму, если хочет покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Его слова приводит издание «Спорт день за днем».

«Что ожидать от Клаудиньо? Он как клоун себя ведет, падает, провоцирует всех. Он думает, что тем самым украшает свою игру или красит «Зенит»?» — заявил Угаров.

Клаудиньо стал игроком петербургского «Зенита» в августе 2021 года. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила €12 млн. До этого он выступал у себя на родине за «Ред Булл Брегантино». Вместе со сборной Бразилии стал победителем летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. 24 февраля 2023 года указом президента России Владимира Путина Клаудиньо и его бывший партнер по команде Малком получили российское гражданство.

В текущем сезоне Клаудиньо принимал участие в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее российский боец пожаловался на «копеечную» зарплату по сравнению с футболистом «Зенита».