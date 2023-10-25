«Ньюкасл» грозит «Милану» иском из-за дисквалификации Тонали за ставки

Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» пригрозил «Милану» многомиллионным иском из-за дисквалификации полузащитника Сандро Тонали, который делал ставки на матчи итальянского клуба во время выступления за него. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, «Ньюкасл» пригрозил возбудить иск против итальянского клуба из-за того, что футболист, который перешел в английскую команду за €70 млн в минувшее летнее трансферное окно, будет дисквалифицирован минимум до конца нынешнего сезона.

12 октября журналист Корона рассказал, что на ставках играет полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли, а потом заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло «тоже делают это».

23-летний Тонали известен по выступлениям за «Брешию» и «Милан». На его счету 15 матчей за сборную Италии.

Летом 2023 года Тонали стал игроком «Ньюкасла». В этом сезоне английский клуб выступает на групповом этапе Лиги чемпионов. Полузащитник провел в этом турнире два матча, не забив голов. Его национальная команда также продолжает отбор на чемпионат Европы, но в случае дисквалификации футболист пропустит и этот турнир.

Ранее сообщалось, что Тонали получит 18-месячную дисквалификацию за ставки.