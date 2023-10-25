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Реабилитолог дала шесть советов для профилактики любых травм

Реабилитолог Смирнова заявила о важности разминки перед занятиями на тренажерах

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Личный архив Надежды Смирновой

Официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова в комментарии «Газете.Ru» дала советы по профилактике травм, которые можно получить при занятиях в тренажерном зале.

Специалист заявила, что перед тем, как приступить к основным упражнениям на тренажерах, необходимо провести разминку для улучшения подвижности суставов и эластичности мышц. Смирнова также отметила, что для лучшей работы опорно-двигательного аппарата стоит начать принимать специальные витамины.

Также реабилитолог заявила о важности миофасциального релиза (МФР) — самомассажа с помощью оборудования и собственных рук, который способствует расслаблению мышц и скольжению фасций, что обеспечивает качественное движение тела, а также стретчинга — комплекса упражнений на растяжку.

Смирнова добавила, что необходимо соблюдать гигиену сна, а также можно принимать холодовые ванны — это может помочь избавиться от боли, вызванной физическими упражнениями. Также холод может уменьшать отеки, поскольку происходит сужение кровеносных сосудов.

Ранее реабилитолог рассказала о риске оторвать мышцу при занятиях на тренажере.

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