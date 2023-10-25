Реабилитолог рассказала, как избежать травмы колена на тренажерах

Реабилитолог московского футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова в беседе с «Газетой.Ru» перечислила наиболее распространенные травмы коленного сустава, которые могут возникнуть при самостоятельных занятиях на различных тренажерах, и рассказала, как можно их минимизировать.

«Такие травмы представляют собой травмы капсульно-связочного аппарата (повреждения коллатеральных связок, передней крестообразной связки, менисков) и перегрузочные травмы — тендиниты (воспаления). Как минимизировать травмы коленного сустава? Необходимо выполнять дозированную нагрузку с постепенным ее увеличением», — рассказала Смирнова.

Реабилитолог добавила, что лечить уже возникшие травмы гораздо сложнее, чем заниматься их профилактикой, поэтому посоветовала не забывать о разминке перед основными упражнениями на тренажерах, а также помнить о приеме витаминов и хорошем сне.

Ранее реабилитолог объяснила, почему люди травмируют спину на тренажерах.