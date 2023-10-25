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Российский боец сразится за пояс UFC в тяжелом весе после травмы Джонса

Павлович подерется за пояс UFC в тяжелом весе с Аспиналлом

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Global Look Press

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе и лидер рейтинга вне зависимости от весовых категорией американец Джон Джонс не сможет провести защиту титула на турнире UFC 295 из-за того, что получил травму на тренировке. Об этом в своих сетях сообщил глава организации Дана Уайт.

Джон Джонс должен был сразиться со Стипе Миочичем. Вместо этого поединка поставлен бой за временный титул между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом. Главным противостоянием вечера на турнире UFC 295, который пройдет в Нью-Йорке (США) 11 ноября, станет поединок в полутяжелом весе за вакантный пояс между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

Павлович занимает второе место в рейтинге организации в тяжелом весе, Аспиналл — четвертое. Американец Джон Джонс является лидером рейтинга.

22 апреля 2023 года Павлович на турнире UFC в Лас-Вегасе одержал победу нокаутом над американцем Кертисом Блейдсом. Россиянин получил бонус за выступление вечера.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, в 18 из которых одержал победу.

Ранее второе место Махачева в рейтинге UFC назвали ерундой.

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