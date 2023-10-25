Названа главная футбольная икона 90-х

Британский журнал FourFourTwo представил собственный рейтинг главных футбольных икон 90-х годов. Список опубликован на официальном сайте издания.
Первое место занял бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Шотландский специалист — самый титулованный тренер в истории футбола. Он возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год.
На второй строчке оказался экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо. Тройку лучших замкнул бывший форвард национальной команды Италии Роберто Баджо.
Топ-10 главных футбольных икон 90-х годов:
- Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
- Роналдо (сборная Бразилии, «Интер», «Барселона»);
- Роберто Баджо (сборная Италии, «Ювентус»);
- Зинедин Зидан (сборная Франции, «Ювентус»);
- Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед», сборная Франции);
- Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед», сборная Англии);
- Пол Гаскойн (сборная Англии);
- Арсен Венгер («Арсенал»);
- Деннис Бергкамп («Арсенал», сборная Нидерландов);
- Паоло Мальдини («Милан», сборная Италии).
Ранее экс-форвард «Спартака» лишил свой клуб ничьей с «Манчестер Юнайтед».