Названа главная футбольная икона 90-х

Британский журнал FourFourTwo представил собственный рейтинг главных футбольных икон 90-х годов. Список опубликован на официальном сайте издания.

Первое место занял бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Шотландский специалист — самый титулованный тренер в истории футбола. Он возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год.

На второй строчке оказался экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо. Тройку лучших замкнул бывший форвард национальной команды Италии Роберто Баджо.

Топ-10 главных футбольных икон 90-х годов:

Ранее экс-форвард «Спартака» лишил свой клуб ничьей с «Манчестер Юнайтед».