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Названа главная футбольная икона 90-х

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон назван главной футбольной иконой 90-х

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Reuters

Британский журнал FourFourTwo представил собственный рейтинг главных футбольных икон 90-х годов. Список опубликован на официальном сайте издания.

Первое место занял бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Шотландский специалист — самый титулованный тренер в истории футбола. Он возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год.

На второй строчке оказался экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо. Тройку лучших замкнул бывший форвард национальной команды Италии Роберто Баджо.

Топ-10 главных футбольных икон 90-х годов:

  1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
  2. Роналдо (сборная Бразилии, «Интер», «Барселона»);
  3. Роберто Баджо (сборная Италии, «Ювентус»);
  4. Зинедин Зидан (сборная Франции, «Ювентус»);
  5. Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед», сборная Франции);
  6. Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед», сборная Англии);
  7. Пол Гаскойн (сборная Англии);
  8. Арсен Венгер («Арсенал»);
  9. Деннис Бергкамп («Арсенал», сборная Нидерландов);
  10. Паоло Мальдини («Милан», сборная Италии).

Ранее экс-форвард «Спартака» лишил свой клуб ничьей с «Манчестер Юнайтед».

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