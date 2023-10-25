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Стали известны детали задержания лучшей биатлонистки мира

L'Équipe: биатлонистку Симон освободили из-под стражи по делу о мошенничестве

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Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обладательницу Кубка мира по биатлону Жюлию Симон освободили из-под стражи по делу о мошенничестве. Об этом сообщает L'Équipe.

Адвокат Кристиан Борель заявил, что это является нормальной процедурой для французского законодательства. Отмечается, что лучшую биатлонистку мира допросили. Она оспаривала обвинения в свой адрес. «Сейчас Жюлия намерена сконцентрироваться на старте сезона», — подчеркнул он.

О задержании французской спортсменки стало известно 24 октября. Она обвиняется в том, что воспользовалась кредитными карточками своей партнерши по сборной — олимпийской чемпионки Жюстин Бреза-Буше, — а также представителя штаба команды, потратив менее €2 тыс.

Симон является двукратной чемпионкой мира в сингл-миксте и гонке преследования на турнире в 2023 году. Кроме того, биатлонистка выиграла две бронзы на этих соревнованиях. В 2022 году она завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В сезоне-2022/23 Симон стала обладательницей Кубка мира в общем зачете и двух малых Кубков мира в зачете гонок преследования и масс-стартов.

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