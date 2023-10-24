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Полиция задержала лучшую биатлонистку прошлого сезона

Французская биатлонистка Симон была задержана по делу о мошенничестве

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Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французская полиция 24 октября задержала действующую победительницу общего зачета Кубка мира по биатлону Жулию Симон. Об этом сообщает Le Dauphinе Libеrе.

Девушка была доставлена в отделение французской судебной полиции Альбервиля для проведения допроса по делу о мошенничестве.

Инцидент произошел на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. Симон использовала кредитную карту своего партнера по сборной Франции Жюстин Бреза-Буше для оплаты своих покупок в интернете на сумму €1-2 тыс. Бреза-Буше обращалась к Федерации лыжного спорта Франции, однако действий от них не последовало. Позже она написала заявление в полицию.

Симон является двукратной чемпионкой мира в сингл-миксте и гонке преследования на турнире в 2023 году. Кроме того, биатлонистка выиграла две бронзы на этих соревнованиях. В 2022 году она завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В сезоне 2022/23 Симон стала обладательницей Кубка мира в общем зачете и двух малых Кубков мира в зачете гонок преследования и масс-стартов.

Ранее норвежская лыжница рассказала о мошенничестве в сборной.

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