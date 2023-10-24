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Тренера «Спартака» Абаскаля заподозрили в троллинге Черчесова

Комментатор Генич заявил, что Абаскаль троллит Черчесова, отрастив усы

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Комментатор Константин Генич считает, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отрастил усы, чтобы пошутить над Станиславом Черчесовым. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мне кажется, что Абаскаль троллит. Все вокруг говорят, что Черчесов может возглавить «Спартак», вот он и решил так пошутить: «Хотели усатого тренера, пожалуйста». Выглядит, конечно, очень забавно. Возможно, он вдохновился Тедом Лассо, но я искренне верю в первую версию про троллинг по поводу слухов о приходе Черчесова», — сказал Генич.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

В начале октября в СМИ появилась информация, что Абаскаля может сменить Станислав Черчесов, Валерий Карпин или Владимир Ивич.

В 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Красно-белые делят четвертое место в турнирной таблице с «Локомотивом» (по 20 очков). Лидирует по-прежнему «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторым идет «Зенит», который обыграл самарские «Крылья Советов» и сместил команду на третье место.

Ранее «Спартак» назвали претендентом на победу в РПЛ.

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