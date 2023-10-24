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Экс-капитан «Зенита» назвал «Спартак» претендентом на победу в РПЛ

Экс-капитан «Зенита» Радимов считает, что «Спартак» может победить в РПЛ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов заявил, что московский «Спартак» имеет шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» еще в чемпионской гонке? Разумеется. Он же всего на три очка отстает от «Зенита». «Спартак» обладает таким составом, с которым сам Бог велел бороться за золото», — сказал Радимов.

22 октября красно-белые в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0 обыграли «Пари Нижний Новгород». «Спартак» после 12 туров национального первенства располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 20 баллов.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против воронежского «Факела». Встреча состоится 28 октября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», имея в активе 28 очков. «Зенит» идет на втором месте (23), замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов» (21).

Ранее «Спартак» обратился к фанатам клуба после победы над «Пари НН».

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