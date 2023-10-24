Боец Нганну похвастался подарком от Роналду за €120 тысяч

Боец смешанных единоборств (MMA) Фрэнсис Нганну поблагодарил в своих соцсетях футболиста саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду за дорогие часы, которые ему подарил игрок.

«Спасибо, Криштиану, чудесные часы», — написал боец.

Стоимость подобных часов может составлять €120 тысяч.

Нганну проведет бой по правилам бокса против британца Тайсона Фьюри. Поединок состоится 28 октября в Эр-Рияде. Он пройдет в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.

Фрэнсис Нганну в январе 2022 года на турнире UFC 270 победил француза Сириля Гана единогласным решением судей. В его активе 17 побед в смешанных единоборствах при трех поражениях.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий забил уже 11 мячей, он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Саудовского Аравии.

Ранее Роналду не исключил, что подпишет новый контракт с «Аль-Насром».