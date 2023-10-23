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В США не видят больше от Овечкина энтузиазма в матчах НХЛ

Аналитик TSN Баттон: не вижу, что Овечкин играет с энтузиазмом в нынешнем сезоне

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Аналитик TSN Крэйг Баттон отметил, что в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» утратил былой задор.

«Он не напоминает игрока, который управляет игрой, который хочет заполучить шайбу. Но я думаю, что Александр Овечкин всегда играет с избытком энтузиазма. Избытком энергии. И я не вижу этого в нынешнем сезоне!

То, что он сейчас потерял — это энтузиазм, который он испытывал к забрасыванию шайб. Я думаю, Ови отыщет его. И как только он сделает это, сразу начнет вновь забивать с очень высокой скоростью», — сказал Баттон в эфире TSN.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин принял участие в четырех матчах команды, сделав две результативные передачи. «Кэпиталз» одержал лишь одну победу.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ (в прошлом сезоне в его активе 42 шайбы). Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее в США оценили вероятность обмена Овечкина из «Вашингтона».

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Хоккей. НХЛ
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