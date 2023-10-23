В США оценили вероятность обмена Овечкина из «Вашингтона»

Журналист The Hockey Writers Джесси Корвилль-Линч назвал «вопросом времени» улучшение результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он слабо стартовал, отдав всего две результативные передачи в первых четырех матчах команды, но, учитывая его резюме, болельщики и тренерский штаб знают, что это лишь вопрос времени, когда он вырвется из своей стартовой колеи и начнет показывать доминирующую игру в нападении.

Будучи лидером «Кэпиталз» более десяти лет, в этом сезоне он не будет обменян, и он завершит свою карьеру в «Кэпс», — написал Корвилль-Линч.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин принял участие в четырех матчах команды, сделав две результативные передачи. «Кэпиталз» одержал лишь одну победу. Команда Карбери Спенесера 25 октября сыграет с «Торонто».

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ (в прошлом сезоне в его активе 42 шайбы). Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее в США заявили, что «Вашингтон» не сможет перестроиться при Овечкине.