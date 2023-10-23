Головин попал в сборную тура Лиги 1, получив оценку выше Мбаппе

Футболист «Монако» Александр Головин попал в сборную девятого тура Лиги 1 по версии издания L'Equipe.

Россиянин отметился дублем в матче против «Метца». Головин за свой матч получил восемь баллов. Француз Килиан Мбаппе, который отметился забитым мячом в игре со «Страсбургом» (3:0), получил семь баллов.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

Встреча между «Монако» и «Метцем» завершилась со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил Александр Головин. Первый гол хавбек забил ударом из-за штрафной, а второй мяч Головин забил точным ударом со штрафного.

В следующем туре «Монако» встретится с «Лиллем». Встреча пройдет 29 октября. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.

Ранее в «Монако» отметили невероятный уровень Головина.