Боец UFC: выход на бой под песню «Я русский» не принес мне удачу

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Дудакова высказалась о том, что вышла на поединок против американки Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби под песню «Я русский» в исполнении SHAMANa. Слова Дудаковой передает «Советский спорт».

«Я весь месяц ее слушала, это мне немного добавляло сил, потому что вся подготовка была тяжелая, и она помогала мне не останавливаться. Не сказала бы, что эта песня принесла мне удачу. Скорее нет. Потому что я просто вышла и сделала свое дело, несмотря ни на что», — сказала Дудакова.

Поединок продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу россиянке — 29–28, 29–28, 29–28.

На счету Дудаковой теперь восемь побед в восьми поединках. Свой дебютный бой в ММА она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву. У 38-летней Джин Ю Фрей десять поражений при 11 победах.

В главном событии вечера Ислам Махачев победил австралийца Алекса Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед и одно поражение.

Ранее Дудакова заявила, что хотела порадовать русскоязычных фанатов.