Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец UFC: выход на бой под песню «Я русский» не принес мне удачу

Боец Дудакова заявила, что выход на бой под песню «Я русский» не принес ей удачу

close
100%
victoriadudakova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Дудакова высказалась о том, что вышла на поединок против американки Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби под песню «Я русский» в исполнении SHAMANa. Слова Дудаковой передает «Советский спорт».

«Я весь месяц ее слушала, это мне немного добавляло сил, потому что вся подготовка была тяжелая, и она помогала мне не останавливаться. Не сказала бы, что эта песня принесла мне удачу. Скорее нет. Потому что я просто вышла и сделала свое дело, несмотря ни на что», — сказала Дудакова.

Поединок продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу россиянке — 29–28, 29–28, 29–28.

На счету Дудаковой теперь восемь побед в восьми поединках. Свой дебютный бой в ММА она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву. У 38-летней Джин Ю Фрей десять поражений при 11 победах.

В главном событии вечера Ислам Махачев победил австралийца Алекса Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед и одно поражение.

Ранее Дудакова заявила, что хотела порадовать русскоязычных фанатов.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий