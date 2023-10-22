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Головин обошел Мбаппе в списке лучших бомбардиров «Монако»

Российский футболист Головин обошел Мбаппе в списке лучших бомбардиров «Монако»

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/asmonaco

Российский футболист Александр Головин обошел Килиана Мбаппе, который сейчас выступает за парижский «ПСЖ», в списке лучших футболистов «Монако».

После матча с «Метцем», в котором Головин оформил дубль, на его счету стало 29 забитых мячей за монегасков. У Килиана Мбаппе 27 точных ударов за «Монако». Также Головин обошел легенду французского футбола Тьерри Анри (28) и Бернарду Силву (28). Рекордсменом по голам за клуб является Делио Оннис (193).

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

Встреча между «Монако» и «Метцем» завершилась со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил россиянин Александр Головин. Первый гол хавбек забил ударом из-за штрафной, а второй мяч Головин забил точным ударом со штрафного.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает первое место, набрав 20 очков.

Ранее российский футбольный вратарь вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира.

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Футбол. Чемпионат Франции
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