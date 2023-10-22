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Юран обвинил судей в двойных стандартах

Тренер «Пари НН» Юран обвинил российских судей в двойных стандартах

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РИА «Новости»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что недоволен работой арбитров, которые в добавленное ко второму тайму время проигнорировали отмашку со стороны полузащитника Виктора Мозеса. Его слова приводит «Газета.Ru».

«В компенсированное время Виктор Мозес наносит акцентированный удар локтем в голову. Ни судья на VAR, ни боковой арбитр на это не реагирует. Я не могу это объяснить, как это понимать? Уже надоедают эти двойные стандарты.

Пока «тиски» с клубами, которые я называл ранее, в матчах на выезде, не удается снять. Будем работать над ошибками», — заявил Юран.

Встреча «Спартак» — «Пари НН» завершилась со счетом 2:0. В первом тайме гол в ворота «Пари НН» забил Данил Пруцев. Он отличился на 41минуте. Во втором тайме зрители Кристофер Мартинс установил окончательный счет матча. Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля под занавес матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал важной победу над «Пари НН».

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