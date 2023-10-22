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«Крыльям Советов» предрекли хорошие шансы на положительный исход игры с «Зенитом»

Экс-футболист Бобер: пока не могу назвать «Крылья» фаворитом в матче с «Зенитом»

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Саид Царнаев/РИА Новости

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер не стал называть самарский клуб фаворитом в матче против «Зенита». Его слова передает Legalbet.

«Пока не могу назвать «Крылья» фаворитом в матче с «Зенитом». Тем более игра будет в Питере, у «Зенита» будет преимущество домашней арены. Но шансы на положительный результат у «Крыльев» хорошие. Как будто «Зениту» очки больше нужны, им необходимо подниматься в турнирной таблице, поэтому «Крылья» могут позволить себе на контратаках сыграть», — сказал Бобер.

Матч 12 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Зенитом» пройдет 22 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

После 12 матчей РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторыми идут «Крылья Советов», у которых 21 набранное очко. «Зенит», располагающийся на третьей строчке, имеет 20 очков). Столько же баллов у «Локомотива», который в своем матче тура сыграл вничью с «Динамо» 0:0.

Ранее в «Спартаке» объяснили отсутствие Соболева в составе на игру в РПЛ.

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