Тренера ЦСКА Федотова раскритиковали за использование иностранцев

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» раскритиковал главного тренера армейского клуба Владимира Федотова за то, как он использует футболистов, а также обозначил проблемную зону в команде.

«Конечно, ребята выходят и стараются. Но если у тебя каждую игру пропущенные голы, по 15 моментов создается сзади, то ты должен подумать, что сзади что-то не то. Да, были травмы Дивеева и Мойзеса, но это такие моменты... У Игоря травма была в начале чемпионата, уже можно было заменить. Но есть тот же Набабкин, тот же молодой Лукин, есть Рядно, есть Агапов. Это молодежь, которой надо доверять, зачем они сидят вообще на лавочке? Если ты за 12 игр пропустил 17 мячей, то сзади надо что-то делать. Была выбрана схема, которая не работает, потому что нет трех классных центральных защитников.

Впереди там люди забивают, создают моменты. Сзади надо разобраться, может, это непопулярные меры, но надо, а ты все продолжаешь. Покупаешь иностранцев, а они сидят. Где Давила, что он из себя представляет? Сколько можно ждать, когда он начнет реализовываться? Зачем такие иностранцы, которые сидят на лавочке и не могут помочь? У нас есть молодые игроки, которых он задвинул. Тот же Рядно, проявлял себя, но задвинули. Ермаков пенальти не забил в матче за Суперкубок, его тоже не выпускают. Был хороший нападающий Арбузов, но на его место покупают Файзуллаева, Давила, и все, парня нет даже в составе. Что это за политика? Он не дает шансов молодым», — заявил Масалитин.

21 октября ЦСКА на выезде сыграл в ничью со счетом 0:0 с казанским «Рубином» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Для подопечных Владимира Федотова этот ничейный результат стал шестым за 12 матчей в национальном первенстве.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что у команды куча проблем.