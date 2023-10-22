Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренера ЦСКА Федотова раскритиковали за использование иностранцев

Экс-игрок Масалитин заявил, что тренер ЦСКА Федотов задвигает молодежь

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» раскритиковал главного тренера армейского клуба Владимира Федотова за то, как он использует футболистов, а также обозначил проблемную зону в команде.

«Конечно, ребята выходят и стараются. Но если у тебя каждую игру пропущенные голы, по 15 моментов создается сзади, то ты должен подумать, что сзади что-то не то. Да, были травмы Дивеева и Мойзеса, но это такие моменты... У Игоря травма была в начале чемпионата, уже можно было заменить. Но есть тот же Набабкин, тот же молодой Лукин, есть Рядно, есть Агапов. Это молодежь, которой надо доверять, зачем они сидят вообще на лавочке? Если ты за 12 игр пропустил 17 мячей, то сзади надо что-то делать. Была выбрана схема, которая не работает, потому что нет трех классных центральных защитников.

Впереди там люди забивают, создают моменты. Сзади надо разобраться, может, это непопулярные меры, но надо, а ты все продолжаешь. Покупаешь иностранцев, а они сидят. Где Давила, что он из себя представляет? Сколько можно ждать, когда он начнет реализовываться? Зачем такие иностранцы, которые сидят на лавочке и не могут помочь? У нас есть молодые игроки, которых он задвинул. Тот же Рядно, проявлял себя, но задвинули. Ермаков пенальти не забил в матче за Суперкубок, его тоже не выпускают. Был хороший нападающий Арбузов, но на его место покупают Файзуллаева, Давила, и все, парня нет даже в составе. Что это за политика? Он не дает шансов молодым», — заявил Масалитин.

21 октября ЦСКА на выезде сыграл в ничью со счетом 0:0 с казанским «Рубином» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Для подопечных Владимира Федотова этот ничейный результат стал шестым за 12 матчей в национальном первенстве.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что у команды куча проблем.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий