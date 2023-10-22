Махачев рассказал о своем отношении к деньгам

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев рассказал о жизненной цели после победы над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Его слова приводит Sport24.

«У меня была мечта. Мой отец и моя мать, которые вcю жизнь работали c 6 утра до поздней ночи, отец водителем, мама в кафе, ради того, чтобы я c братом ни в чем не нуждалcя. Я бы это в cвоей жизни хотел поменять — чтобы они не нуждалиcь, чтобы они могли проcто хотя бы отдыхать вcе то время, которое они работали ради наc.

Этот барьер я перепрыгнул, хвала Всевышнему. Больше у меня целей нет. Хвала Всевышнему ни в чем не нуждаюсь. Есть дом, машина, семья. Самое главное — счастье не в деньгах. Не все богатые люди счастливы, это 100%» — заявил спортсмен.

21 октября Махачев одержал досрочную победу над австралийцем. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед и одно поражение.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия). Для россиянина эта была первая защита титула.

На турнире в Абу-Даби Махачев изначально должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот не смог принять участие из-за травмы.

Ранее была названа причина быстрого нокаута Волкановски.