Махачев победил Волкановски в первом раунде главного боя UFC 294

На турнире UFC 294, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), завершился титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин одолел своего соперника нокаутом в первом раунде и второй раз защитил свой титул.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Изначально Махачев на турнире в Абу-Даби должен был сразиться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия). Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева.

Всего он провел в своей карьере 26 боев, 25 выиграл и потерпел лишь одно поражение.

Волкановски провел в смешанных единоборствах 29 поединков, в 26 из которых одержал победу. Он выступает на профессиональном уровне с 2012 года и является действующим чемпионом UFC в полулегком весе. Волкановски занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Ранее Хамзат Чимаев одолел Камару Усмана на турнире UFC 294.