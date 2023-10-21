Дзюба остался недоволен решением судьи за фол на себе

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в своих социальных сетях высказал недовольство решением судьи Сергеем Ивановым в матче против «Динамо». Игрок опубликовал скрин опасного момента и сопроводил его эмодзи с рвотой.

«Не фол?» — подписал фото Дзюба.

21 октября в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба бежал в сторону ворот соперника и упал недалеко от линии штрафной после контакта с защитником бело-голубых Роберто Фернандесом. VAR проверял эпизод на красную карточку парагвайцу, а форвард в это время получал помощь медицинской бригады. Судья встречи принял решение продолжить игру без наказания для защитника.

Встреча между командами завершилась нулевой ничьей. После 12 матчей РПЛ «Локомотив» набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице, имея одинаковое количество баллов с «Зенитом». Сине-бело-голубые свою игру проведут 22 октября с «Крыльями Советов», идущими вторыми. «Динамо», набрав 18 очков, сравнялся с ЦСКА и делит с красно-синими седьмое место.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что у команды куча проблем.