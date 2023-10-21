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Вайцеховская об оценках Косторной и Куницы: получи, фашист, гранату, ибо нефиг

Вайцеховская назвала прокат Косторной и Куницы тестом на профпригодность судей

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Тelegram-канале раскритиковала оценки судей паре фигуристов Алена Косторная/ Георгий Куница.

«Прокат Алены Косторной и Георгия Куницы — прекраснейший тест на профпригодность судей. Единственное внятное объяснение, которое я способна применительно к ситуации найти, заключается в том, что судьи всегда ориентируются на что-то стороннее. На рейтинг, на результаты предыдущих выступлений. А тут — ни рейтинга, ни выступлений, и ставить что-то надо.

Ну и получи, фашист, гранату в наказание за судейские страдания. Ибо нефиг», — написала Вайцеховская.

21 октября Косторная и Куница впервые выступили в паре на этапе Гран-при России. После короткой программы они идут пятыми, набрав 68,06 балла. У лидеров, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, 73,5 балла.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

Ранее Алена Косторная осталась недовольна оценками судей после короткой программы.

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