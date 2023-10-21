Украинская легкоатлетка снялась в фотосессии, оголив грудь

Действующая чемпионка мира в прыжках высоту, украинка Ярослава Магучих стала героем обложки украинского Vogue. Спортсменка предстала в коротких трусиках и кожаной куртке на голое тело, засветив часть груди.

На Олимпийских играх 2020 года Магучих стала обладательницей бронзовой медали. Украинка уступила только представительнице Австралии Николе Макдермотт и россиянке Марии Ласицкене. После церемонии награждения чемпионка и бронзовая призерка сфотографировались вместе. Мария держала флаг Олимпийского комитета России, а Ярослава — флаг Украины. После этого на родине Магучих подверглась жесткой критике за этот снимок.

В отсутствие Ласицкене Магучих в сентябре 2022 года стала победительницей в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира из России не принимала участия в финале «Бриллиантовой лиги» в связи с отстранением отечественных спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Также Магучих в 2022 году выиграла чемпионат мира в помещении.

Ранее экс-жена украинского футболиста дерзко ответила подписчику, опубликовав фото в трусиках.