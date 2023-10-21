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Призер ОИ завершила карьеру и покинула Россию

Российская скелетонистка Никитина завершила карьеру и покинула страну

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РИА Новости

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в скелетоне Елена Никитина завершила профессиональную карьеру и покинула Россию. Об этом «Матч ТВ» сообщил старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов.

«Ее нет в России. Я с ней был на связи. Она сказала, что готова закончить карьеру. Чем она занимается? Не знаю. Для меня это загадка», — сказал Алимов.

По словам тренера, 20 октября он написал заявление об отчислении спортсменки.

Помимо третьего места на Олимпиаде в активе Никитиной три бронзовых награды чемпионатов мира (2016 год, 2021 год — дважды), а также четыре золота чемпионатов Европы (2013, 2017, 2020 и 2021 годы).

В состав национальной сборной Никитина вошла в 2009 году. В 2010 году состоялся ее дебют на международных соревнованиях.

22 ноября 2017 года, решением Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил лишена бронзовой медали в женском скелетоне Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Затем благодаря апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) она вернула свою награду обратно.

Ранее сообщалось, что российский теннисист планирует сменить спортивное гражданство.

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