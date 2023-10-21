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Игрок «Рубина» упрекнул судью в том, что он болеет за ЦСКА

Игрок «Рубина» Кабутов: судья Кукуян, наверное, сегодня болеет за ЦСКА

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Алексей Даничев/РИА Новости

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов раскритиковал решение судьи Павла Кукуяна отменить гол команды в матче против ЦСКА.

«Отмененный гол? Не понимаю решения арбитра, я не увидел там руки. Все мелкие фолы свистят в одну сторону. Наверное, судья сегодня за ЦСКА болеет. Если мы сегодня не возьмем три очка, будет обидно», — сказал Кабутов во флеш-интервью в перерыве матча.

Встреча между «Рубином» и ЦСКА прошла 21 октября в Казани и завершилась ничьей со счетом 0:0. В первом тайме Кукуян отменил гол хозяев после просмотра VAR. В момент отбора в центре поля в самом начале атаки полузащитник казанцев Иву сыграл рукой! Во втором тайме арбитр отменил взятие ворот «Рубина» из-за офсайда игрока ЦСКА.

После 12 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, однако у имеющих по 17 очков «Пари НН», «Спартака», «Динамо» одна игра в запасе. «Рубин» с 13 очками занимает 10-е место в таблице. «Ахмат» (12 очков) может сместить команду Рашида Рахимова.

Ранее иностранный тренер заявил, что российские судьи берут много взяток.

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