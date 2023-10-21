В российский футбол призвали интегрировать европейские методы развития игроков

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычев, отвечая на вопрос о нехватке центральных защитников в стране, заявил, что в России надо интегрировать европейские методы развития игроков, передает «Советский спорт».

«Я верю, что у нас есть много талантливых ребят. Просто надо лучше подходить к развитию и подбору молодых футболистов. На мой взгляд, необходимо интегрировать европейские методы развития футбола», — сказал Сычев.

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная России отыгралась на 89-й минуте.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший футболист оценил уровень игры сборной России.