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Девушка-боец UFC выйдет на поединок против американки под песню певца SHAMAN

Боец UFC Дудукова выйдет на бой с Фрей под песню певца SHAMAN «Я русский»

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victoriadudakova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Гасанали Гасаналиев, тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктории Дудаковой, подтвердил, что спортсменка выйдет на поединок против американки Джин Ю Фрей под песню певца SHAMAN «Я русский», передает Sport24.

«Вика уже давно отправляла эту песню UFC, что будет под нее выходить. И нам никто ничего не говорил. Вроде, все в силе», — сказал Гасаналиев.

Бой пройдет в Абу-Даби 21 октября в рамках турнира UFC 294.

На счету 24-летней россиянки семь побед в семи поединках. Свой дебютный бой в ММА она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву.

В начале октября президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен разрешил всем спортсменам, в том числе россиянам, выходить на поединки с национальными флагами. Весной 2022 года UFC запретил своим бойцам выходить на поединки с флагами своих стран во избежание дискриминации национальных символов отдельных стран, в частности России.

В главном событии UFC 294, который пройдет 21 октября, россиянин Ислам Махачев проведет защиту титула в поединке против австралийца Алекса Волкановски.

Ранее Дудакова попросила привезти ей флаг России.

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