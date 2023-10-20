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Юран рассказал, какое место он занимает среди тренеров РПЛ по размеру зарплаты

Тренер «Пари НН» Юран занимает предпоследнее место по зарплате в РПЛ

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Alexander Chernykh/Global Look Press

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, какое место по размеру зарплаты он занимает среди тренеров команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Какое место по оплате труда я занимаю среди тренеров РПЛ? Предпоследнее. Кто последнее? Предполагаю, что тренер «Факела» Сергей Ташуев», — сказал Юран.

После 11 проведенных матчей «Пари НН» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 17 очков. В последнем матче нижегородцы одержали победу над самарскими «Крыльями Советов». 22 октября подопечные Сергея Юрана встретятся с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Юран был уволен из «Химок» в августе 2022 года. Сообщалось, что специалист покинул клуб после конфликта с инвестором клуба Туфаном Садыговым. Причиной недовольства инвестора послужил тот факт, что Юран не выпустил на поле его сына — Илью Садыгова на матч с «Ростовом». Футболист всю игру провел на скамейке запасных.

Ранее Юран назвал клуб, который он вычеркнул из своей жизни.

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