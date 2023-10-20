Тренеру «Спартака» Абаскалю предрекли увольнение из-за конфликтов в команде

Бывший футболист сборной России, московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что конфликты, происходящие в столичном «Спартаке», сказываются на результатах команды, а также ответил, стоит ли увольнять главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Конечно, все это сказывается. Микроклимат в команде нарушен, и тренер уже, по-моему, отошел от команды и уже готов на любые действия со стороны руководства. Такой микроклимат и конфликты в команде приводят к ухудшению результатов. Посмотрим, что «Спартак» сможет после этого, или же будет увольнение Абаскаля. Все происходящее сказывается на результатах, а результат — это главное, что требуют от тренера. Тренера будут увольнять, если нет результата и конфликты в команде, потому что это никому не пойдет на пользу», — заявил Булыкин.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с «Пари НН».

Ранее Абаскаль одним словом описал отношение к «Спартаку».