Экс-жена украинского футболиста дерзко ответила подписчику, опубликовав фото в трусиках

Ирина Морозюк, бывшая жена известного украинского футболиста Николая Морозюка, ответила в соцсетях подписчику, который намекнул, что у нее кривые ноги.

«Когда мои ноги раздвинуты на плечах у мужчины, без разницы, Х они или нет. Никто пока не жаловался. Но у вас явно что-то со зрением», — написала Морозюк, выложив фотографию в короткой юбке и трусиках.

В 2019 году Морозюк рассказала, что стала президентом любительского футбольного клуба. Она заявила, что предложение возглавить футбольный клуб ей поступило в соцсетях от неизвестного человека. Женщина отметила, что первой ее реакцией на предложение стать президентом команды стал смех, но когда она стала обсуждать детали возможного соглашения, ее оно заинтересовало.

«Это будет что-то вроде народного проекта — со своим каналом на YpuTube. В стиле европейских команд. Они современные, у них все живое. У большинства украинских команд такого нет.», — заявила она тогда.

С 2022 по 2023 год Николай Морозюк выступал за кипрский клуб «Красава».

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