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Юран назвал клуб, который он вычеркнул из своей жизни

Тренер «Пари НН» Юран заявил, что никогда не вернется в «Химки»

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РИА «Новости»

Тренер Сергей Юран, который сейчас возглавляет «Пари НН», заявил, что никогда не вернется на работу в подмосковные «Химки», передает «Спорт-Экспресс».

«Есть ли клубы, в которые не пошел бы работать принципиально? Только «Химки». Этот клуб я для себя вычеркнул, не в обиду его болельщикам будет сказано», — сказал Юран.

После 11 проведенных матчей «Пари НН» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 17 очков. В последнем матче нижегородцы одержали победу над самарскими «Крыльями Советов». 22 октября подопечные Сергея Юрана встретятся с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Юран был уволен из «Химок» в августе 2022 года. Сообщалось, что специалист покинул клуб после конфликта с инвестором клуба Туфаном Садыговым. Причиной недовольства инвестора послужил тот факт, что Юран не выпустил на поле его сына — Илью Садыгова на матч с «Ростовом». Футболист всю игру провел на скамейке запасных.

Ранее Юран назвал реальную причину ухода из «Химок».

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