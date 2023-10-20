Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболист «Баварии» выразил сожаление о посте в поддержку Палестины

В «Баварии» сообщили, что поддержавший Палестину Мазрауи останется в команде

close
100%
Manu Fernandez/AP

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен опроверг новость о том, что футболист клуба Нуссайра Мазрауи отстранили от тренировок за посты в соцсетях в поддержку Палестины. Об этом сообщается на сайте мюнхенского клуба.

«Мазрауи убедительно заверил нас, что, как миролюбивый человек, он решительно отвергает террор и войну. Он сожалеет, если его посты вызвали раздражение», — сказал Дризен.

25-летний защитник опубликовал в соцсетях пост с поддержкой народа Палестины, в котором написал: «Вместе мы сила».

В текущем сезоне Мазрауи провел за мюнхенский клуб девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. «Бавария» после семи туров набрала 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. В Лиге чемпионов немецкий клуб одержал две победы в двух матчах: над «Манчестер Юнайтед (4:3) и «Копенгагеном» (2:1).

Свою карьеру Мазрауи начал в амстердамском «Аяксе», за который он выступал с 2018 по 2022 год. С амстердамцами он стал трехкратным чемпионом Нидерландов.

В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Майнцем». Встреча состоится 21 октября.

Ранее стало известно, депортируют ли игрока «Баварии» из Германии за поддержку Палестины.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий