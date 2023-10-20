Боец UFC попросила привезти ей флаг России

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова перед поединком с американкой Джин Ю Фрей на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби попросила фанатов привезти ей государственный флаг. Об этом она написала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Друзья, есть здесь люди, кто приедет увидеть UFC 294 вживую? Может, кто-то сможет привезти наш флаг», — говорится в сообщении.

На счету 24-летней россиянки семь побед в семи поединках. Свою дебютный бой в ММА она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву.

В начале октября президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен разрешил всем спортсменам, в том числе россиянам, выходить на поединки с национальными флагами. Весной 2022 года UFC запретил своим бойцам выходить на поединки с флагами своих стран во избежание дискриминации национальных символов отдельных стран, в частности России.

В главном событии UFC 294, который пройдет 21 октября, россиянин Ислам Махачев проведет защиту титула в поединке против австралийца Алекса Волкановски.

Ранее лучший боец UFC ответил на критику россиянина Махачева.