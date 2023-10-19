Путин указал на признаки вырождения международного спорта

Президент России Владимир Путин заявил, что международный спорт очень коммерциализирован, что является признаком его вырождения, передает ТАСС.

«Спорт очень коммерциализирован. Значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», — сказал Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Путин поручил вовлечь в спорт 70% россиян.