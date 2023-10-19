Путин потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта потребовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые увозят перспективных спортсменов с юности работать за границей.

«Надо понять, что нам делать c этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще cо спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес. Причем бизнес — не всегда отрегулированный и не всегда благородный.

Уже много раз говорил: мало что делается в этом плане. И Минспорт хочу попросить, и Федерацию хоккея России (ФХР) тоже. Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие. А ущерб это нам наносит очевидный», — заявил Путин.

17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступающих в новом сезоне-2023/2024.

В список вошли девять российских хоккеистов: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — восьмое место, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 17-е место, Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 28-е место, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 30-е место, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32-е место, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 37-е место, Михаил Сергачев («Тампа») — 53-е место, Андрей Василевский («Тампа») — 57-е место, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 97-е место.

Ранее российский хоккеист установил уникальный рекорд в клубе НХЛ.