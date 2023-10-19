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Зарплаты футболистов предложили приравнять к «обычным» заработкам

Синхронистка Ромашина призвала приравнять зарплаты футболистов и других спортсменов

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина высказалась в интервью «Чемпионату» о несоответствии зарплат в российском футболе реальному классу игроков.

«Тут вопроc не лично к каждому футболиcту. Вопроcов к ним у меня быть не может. Вопроc к тем, кто эти зарплаты раcпределяет. Почему они такие? Потому что во вcем мире зарплаты большие? Как можно cравнивать уровень европейcкого футбола и роccийcкого? А у наc многие получают больше, чем в Европе. Это не претензия, а конcтатация факта. Так еcть и, видимо, будет.

Хотя, конечно же, есть спортсмены в других видах, которые заслуживают таких же зарплат. Либо, наоборот, приравнять их зарплаты к нашим, обычным», — заявила спортсменка.

6 февраля Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры.

34-летняя Ромашина побеждала на соревнованиях Пекина-2008 (золото в групповых выступлениях), Лондона-2012, Рио-2016 и Токио-2020 (по два золота – в группе и дуэтах). На ее счету также 13 побед на чемпионатах Европы и 21 — на чемпионатах мира.

В 2009-2012 и в 2015–2016 годах она выступала в дуэте с Натальей Ищенко. В 2013-2014 и после 2019 года – со Светланой Колесниченко.

Ранее российский футболист заявил, что проживет на 11 тысяч рублей в месяц.

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Футбол. Чемпионат России
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