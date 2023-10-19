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Владельца «Спартака» обвинили во всех проблемах команды

Менеджер Стипиди упрекнул владельца «Спартака» в проблемах команды

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Телеграм-канал «ФК Спартак»

Футбольный менеджер и селекционер Павел Стипиди считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль завязан с иностранными агентами. Его слова передает Vprognoze.

«Все иностранные специалисты, которые у нас работают, то они как-то завязаны с иностранными агентами. Поэтому Абаскаль не знает, что делать и ставит в основном иностранцев.

В первую очередь виноват хозяин клуба, «Спартак» ведь частный клуб. Если они каждые полгода меняют генеральных, спортивных директоров, поэтому я могу сказать то, что на сегодняшний день это может произойти», — сказал Стипиди.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые до этого разгромно уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

Ранее отстраненного игрока «Спартака» Соболева сравнили с Луисом Суаресом.

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