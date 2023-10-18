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«Его родственники спят друг с другом»: Макгрегор оскорбил российского бойца Махачева

Экс-чемпион UFC Макгрегор назвал россиянина Махачева тупицей

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Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в социальных сетях оскорбил действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева.

«Этот парень – тупица. Вот что случается, когда родственники спят друг с другом и у них рождается ребенок. Вот результат», — написал ирландец.

Таким образом Макгрегор отреагировал на высказывание Махачева, раскритиковавшего на пресс-конференции рейтинг pound-for-pound.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это была первая защита титула в исполнении Махачева. Всего он провел в своей карьере 25 боев, 24 выиграл и потерпел лишь одно поражение.

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294, на котором Махачев должен был проводить защиту титула в поединке с Чарльзом Оливейрой. Но бразилец получил травму на тренировке, его заменит Волкановски.

Ранее Махачев отказался от смены гражданства.

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