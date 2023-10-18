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«Постоянно лезет в скандалы»: Соболева сравнили с Дзюбой

Экс-тренер «Зенита» Петржела заявил, что Соболев постоянно лезет в скандалы

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Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что форвард московского «Спартака» Александр Соболев часто попадает в неприятности. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Соболев — хороший нападающий для РПЛ, но он частенько попадет в неприятности. Видимо, у него не самый простой характер. Задача любого тренера заключается в том, чтобы найти подход к каждому футболисту и раскрыть его лучшие качества. Но иногда случаются конфликты. Не знаю, что происходит в «Спартаке», меня это не интересует. Видимо, Соболев идет по пути Дзюбы — постоянно лезет в скандалы», — заявил чешский специалист.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команды сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Ранее Соболева обвинили в немужском поведении.

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