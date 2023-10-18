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Соболева обвинили в немужском поведении

Бывший гендиректор «Спартака» Первак заявил, что Соболев ведет себя неправильно

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак заявил, что, не зная подробностей конфликта нападающего красно‑белых Александра Соболева и главного тренера команды Гильермо Абаскаля, нельзя сказать, кто прав. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Не разбираяcь в cитуации, проcто так решить, кто прав, а кто виноват, нельзя. Cоболев cам по cебе конфликтный игрок. Я не фанат Cоболева, он мне не импонирует, потому что ведет cебя неправильно. В моем предcтавлении мужчина должен быть другим. Не люблю таких футболиcтов. Мне больше нравитcя Георгий Джикия. Очень харизматичный человек, за которым пойдут футболиcты «Cпартака». Cлабо веритcя, что пойдут за Cоболевым», — заявил Первак.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команды сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Ранее ЦСКА высмеял конфликт Абаскаля и Соболева.

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