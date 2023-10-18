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Ловчев: Карпин должен проговорить: «Нахрена мне ваша сборная нужна»

Ловчев призвал Карпина признаться, что ему не нужна сборная России

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале объяснил свой призыв к Валерию Карпину перестать дурить людей по поводу состава сборной России.

«Хотел бы, чтобы сборная страну прославляла. А дуриловом называю вот эти все отговорки, о которых говорит Карпин. Поэтому было бы честным со стороны Карпина после всего сказанного проговорить одно: нахрена мне ваша сборная нужна. Он главного не говорит — то, что на его взгляд, матчи сборной сейчас вообще не нужны, они просто для галочки», — написал Ловчев.

В октябре сборная России под руководством Валерия Карпина провела две товарищеские встречи. Сначала россияне обыграли Камерун со счетом 1:0, а затем сыграли вничью с Кенией 2:2.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские встречи.

Ранее Валерий Карпин ответил Ловчеву на его призыв «перестать всех дурить».

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